HAT-TRICK družine PREVC! Petim je uspelo, eden ostal PRAZNIH ROK, in to le za TRI DESETINKE! Ekipa Na zadnji tekmi novoletne skakalne turneje bo nastopilo pet Slovencev, v današnjih kvalifikacijah v Bischofshofnu so bili uspešni Peter, Domen in Cene Prevc, Anže Lanišek ter Timi Zajc. Najboljši je bil na sedmem mestu Peter Prevc. Kvalifikacije je dobil Avstrijec Stefan Kraft.



