V Celju je umrla ženska, ki so jo rešili iz reke Savinje SiOL.net Danes v dopoldanskih urah so po obvestili občana celjski gasilci iz reke Savinje v bližini mestnega kopališča rešili starejšo žensko. V popoldanskih urah je zaradi hude podhladitve umrla, so sporočili s policijske uprave Celje.

