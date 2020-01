Iz Savinje potegnili neznano žensko, ki pa je zaradi podhladitve umrla Dnevnik V soboto so gasilci v Celju iz reke Savinje potegnili žensko. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje zaradi hude podhladitve umrla. Policija identiteto pokojne še ugotavlja. Gre za žensko, staro med 60 in 70 let, visoko okoli 165...

