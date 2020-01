Dallasu s trojnim dvojčkom Dončića uspela vrnitev, v podaljšku pa so pikali Sršeni RTV Slovenija Luka Dončić je dosegel že deseti trojni dvojček v letošnji sezoni, a tekme proti Charlottu vseeno ne bo ohranil v lepem spominu. Dallas se je vrnil po zaostanku 20 točk, a so Sršeni izsilili podaljšek in ga tudi dobili (120:123).

