Neverjetno, kaj vse je spet uspevalo vročemu Luki Dončiću #video Sportal Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA doma premagali Chicago Bulls (118:110), dvoboj pa je zaznamovala nova izjemna predstava Luke Dončića. Mladi slovenski as je dosegel novega trojnega dvojčka (38 točk, 11 skokov in 10 asistenc), večino točk, kar 21, pa je dal v tretji četrtini. Denver je na krilih Srba Nikole Jokića (47 točk), ki je poskrbel za strelski rekord kariere, v gosteh ugnal Atlanto...

