(VIDEO) “A imaš kaj denarja za telefon” – Vprašanje Anice Bider Andreju Šišku preden so ga odpeljali topnews.si Anica Bidar, sopredsednica gibanja Zedinjena Slovenija, je Andreja Šiška včeraj, potem ko se je Šiško dal spektakularno aretirati na obletnici zadnje bitke Pohorskega bataljona, takole zaskrbljeno vprašala preden so ga policisti pospremili v marico. Šiško je potrdil, da ima denar s seboj in prosil naj mu prinesejo še nahrbtnik. Še pred tem ga je vprašala, […]

Sorodno















































Oglasi