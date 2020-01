Lampičeva: "Upam, da to ne bo postalo samoumevno!" zurnal24.si Najboljša slovenska smučarska tekačica ta čas Anamarija Lampič je zmagala na sprinterski tekmi za svetovni pokal v Val di Fiemmeju, predzadnji za novoletno turnejo, in v klasičnem slogu dosegla tretjo zmago v karieri. Njen uspeh je dopolnil Miha Šimec, ki je končal v polfinalu in zasedel končno osmo mesto.

