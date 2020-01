Razmere zaradi požarov v Avstraliji še naprej katastrofalne Dnevnik V Avstraliji se kljub rahlemu dežju nadaljuje boj z obsežnimi požari, ki so doslej terjali že 24 življenj. Številni domovi so brez električne energije, mnoge podeželske skupnosti so pokrite s plastjo pepela, večja mesta pa so zavita v oblake dima....

