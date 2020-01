Požari ogrožajo ključno populacijo koal Primorske novice Najmanj polovica edine populacije koal v Avstraliji, ki je brez bolezni in velja za ključno za prihodnost vrste, bi lahko bila mrtva ali hudo poškodovana v uničujočih požarih, ki so divjali na otoku Kangaroo, so včeraj sporočili reševalci.

