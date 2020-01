Jutri se začenja sodni proces proti Harveyju Weinsteinu Dnevnik Z izbiro porote se v ponedeljek v New Yorku začenja sodni proces proti nekoč slavnemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki ga več kot 80 žensk obtožuje spolnih napadov ali nadlegovanja. V New Yorku mu sodijo zaradi posilstva doslej še...

