Sodnik Weinsteinu: »Želite v zapor do konca življenja zaradi pošiljanja sporočil med sojenjem?« Mladina Newyorški sodnik James Burke je v torek ob začetku izbire porote na sojenju nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu zaradi posilstva obtožencu zagrozil z zaporom, če ne preneha uporabljati mobilnega telefona. Weinstein, ki je do konca sojenja na prostosti po plačilu pet milijonov dolarjev varščine, je med sojenjem namreč pošiljal SMS-sporočila.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Donald Trump

New York

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Karl Erjavec

Miro Cerar

Aleksandra Pivec

Borut Pahor