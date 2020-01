Francozu igra stotink, Slovenca do premiernih točk Sportal Francoz Clement Noel je zmagovalec tretjega moškega slaloma v tej zimi na Sljemenu v Zagrebu. Drugo mesto je osvojil Švicar Ramon Zenhaeusern, ki je bil v vodstvu po prvi vožnji, tretji je bil Italijan Alex Vinatzer. Do prvih točk v karieri v Zagrebu sta prišla tudi Štefan Hadalin, ki je bil 16., in Žan Kranjec, ki je zasedel 19. mesto.

