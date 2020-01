Bergant: Hadalin in Kranjec sta potrdila, da sta del širše slalomske elite 24ur.com Trener Slovencev Klemen Bergant je bil zadovoljen po dveh uvrstitvah med dvajseterico na slalomu v Sljemenu. Slovenskega točkovnega posta na moških slalomih za svetovni pokal na Sljemenu je z letom 2020 konec. Za to sta poskrbela Štefan Hadalin in Žan Kranjec.

