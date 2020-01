Končno sodni epilog v aferi Hypo? Tožilec predlaga skupno kar 38 let zapora 24ur.com Po več kot 150 narokih naj bi se na ljubljanskem okrožnem sodišču končalo eno najdaljših sojenj pri nas, sojenje v zadevi Hypo. Tožilec štirim nekdanjim vodilnim bančnikom očita, da so banko oškodovali za več milijonov evrov, zato zanje skupaj predlaga kar 38 let zapora, od nekaj manj kot devet do skoraj 12 let. Kako bo odločil sodnik Škerbec?

