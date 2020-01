Bivši šefi Hypa obsojeni zaradi zlorabe položaja: med šest in osem let zapornih kazni ter 35.000 evr Reporter Ljubljansko okrožno sodišče je nekdanje vodilne v finančni skupini Hypo Alpe Adria Antona Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka spoznalo za krive kaznivega dejanja zlorabe položaja. Sodišče jim je izreklo med šest in osem let zaporn

Sorodno









































Oglasi