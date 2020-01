Novi hrvaški predsednik Zoran Milanović (v drugem krogu je z 52,7 odstotka prejetih glasov premagal aktualno predsednico Kolindo Grabar Kitarović) je v Istri in na Reki po pričakovanju doživel pravi plebiscit. »Bolgarsko večino« bi rekli nekoč, nanašajoč na skoraj stoodstotne številke, s katerimi so bili v Bolgariji (in v drugih komunističnih državah) pred leti izvoljeni tamkajšnji državniki in po ...