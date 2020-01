Grozljive razsežnosti požarov v Avstraliji, mesta se dušijo v dimu 24ur.com Na jugovzhodu Avstralije, kjer že več mesecev divjajo gozdni požari, je končno padlo nekaj dežja, vročina pa je popustila. V avstralski prestonici Canberri pa so medtem izredne razmere zaradi hudo onesnaženega zraka. Zaprti so muzeji, galerije, parki, uradi in univerze, prebivalce pa so oblasti pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

