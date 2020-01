S poroštvom države za stanovanjske kredite do lajšanja težav mladih 24ur.com Predlog zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite, ki ga je objavilo ministrstvo za finance, je namenjen reševanju stanovanjske problematike mladih do 35 let, mladih družin, zaposlenih za določen čas ter prekarno zaposlenih, starih do 40 let. Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 10. februarja 2020.

