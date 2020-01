Poroštva države za stanovanjske kredite Dnevnik Ministrstvo za finance je danes objavilo predlog zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite, s katerim želijo olajšati začetek samostojne življenjske poti mladim in mladim družinam. Državno poroštvo bo namenjeno mladim do 35 let, mladim...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Peter Prevc

Zvonko Lah

Luka Dončić

Hilda Tovšak