Nemci že v polfinalu, Srbi so se znesli nad Nizozemci, Bolgari presenetili Francijo SiOL.net V Berlinu je končan še drugi tekmovalni dan kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Nemci, ki so naslednji tekmec Slovencev, so po Češki ugnali še Belgijce in si že zagotovili nastop v polfinalu. Pri gostiteljih je bil z 22 točkami spet neustavljiv Georg Grozer (22 točk), ki pa tekme zaradi poškodbe mečne mišice ni odigral do konca. V ponedeljek so bili na delu tudi...

Sorodno























































Oglasi Omenjeni Berlin

Bolgarija

Francija

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Peter Prevc

Domen Prevc

Anže Lanišek

Marjan Šarec