Srbi so jezo stresli nad Nizozemci SiOL.net V Berlinu poteka drugi tekmovalni dan kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Slovenski odbojkarji po nedeljski zmagi nad Belgijo počivajo, so pa bili na delu evropski prvaki Srbi. S prepričljivo zmago nad Nizozemci (3:0) so ohranili možnosti za nastop na OI. Francozi želijo po Srbih vzeti mero še Bolgarom, gostiteljica Nemčija pa se bo zvečer v ''slovenski skupini'' pomerila z Belgijo.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Berlin

Bolgarija

Nemčija

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Goran Dragić

Zvonko Lah

Hilda Tovšak