23. podaja Kopitarja ob 23. porazu Kraljev RTV Slovenija Hokejisti Los Angelesa so znova razočarali zveste navijače, saj so doma kljub dobremu začetku izgubili proti zdesetkanemu Columbusu z 2:4. Spodbudno s podajo je začel tudi Anže Kopitar, ki pa je nato odigral najmanj v sezoni - le 16 minut in 34 sekund.

