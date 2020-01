Kot pretekla leta so se tudi letos v župniji Št. Peter – Otočec odločili, da sodelujejo v trikraljevski koledniški akciji. Mladi koledniki, sodelovalo jih je kar 66, zbrani v 18 skupinah, so na vrata hiš po naseljih potrkali med godom sv. Štefana in praznikom svetih treh kraljev. Vsem prebivalcem so zaželeli blagoslov in mir, obenem pa prosili dar za pomoč otrokom v misijonskih deželah. Po hišah ...