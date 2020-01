V Avstraliji bodo ustrelili deset tisoč kamel, ker pijejo preveč vode #video SiOL.net V Avstraliji bodo pristojni ustrelili več kot deset tisoč kamel, ker v trenutno izsušenem južnem delu Avstralije spijejo preveč vode. Ukrep so sprejeli aboridžinski vodje potem, ko so kamele začele vdirati v njihove domove in jim krasti vodne vire, ki jih zaradi obsežnih požarov, ki že več mesecev divjajo po Avstraliji, primanjkuje.

