Manchester City gladko dobil mestni derbi 24ur.com V okviru polfinala angleškega ligaškega pokala je Manchester United na Old Traffordu gostil Manchester City. Meščani so že ob polčasu visoko vodili, na koncu pa je rezultat nekoliko omilil Marcus Rashford. Četa Pepa Guardiole je z zmago s 3:1 naredila velik korak na poti do finala, kjer se bo pomerila z boljšim iz obračuna med Leicester Cityjem in Aston Villo.

