Izjemni Čebulj po nemškem skalpu: Umetniški vtis se hitro pozabi, pomembna je zmaga 24ur.com Slovenski odbojkarji so upravičili naziv evropskih podprvakov in se po zaostanku z 1:2 v nizih uspeli vrniti v dvoboj ter na koncu s taktično pametno in preudarno igro premagati domačine Nemce s 3:2. Junak v naših vrstah je bil neustavljivi sprejemalec Klemen Čebulj s 25 točkami.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Borut Pahor

Marjan Šarec

Miro Cerar

Štefan Hadalin