Okrogla miza kot apel k večjemu spoštovanju in ohranjanju narave in kulturne krajine v Beli krajini – Izziv ni le zavarovano območje, ampak vsa dežela belih brez – Več kot 80 odst. izvirov med najbolj ranljivimi in ogroženimi – Kolpa kot »rečno morje« – Zaraščenost že skoraj 70-odstotna