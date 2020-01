Harry in Meghan želita biti finančno neodvisna in opuščata kraljeve dolžnosti Dnevnik Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan sta danes sporočila, da ne bosta več opravljala kraljevskih dolžnosti in da si bosta prizadevala postati finančno neodvisna. Kot sta sporočila, bosta še naprej v celoti podpirala kraljico.

