Buckinghamska palača: Pretreseni ob napovedi Harryja in Meghan o umiku! Govori.se Kraljeva družina je šokirana in prizadeta zaradi odločitve princa Harryja in njegove soproge Meghan, da ne bosta več opravljala kraljevskih dolžnosti. Kot poroča britanski BBC, se o tem nista posvetovala z nobenim od visokih članov kraljeve družine.

Sorodno



























































Oglasi Omenjeni princ Harry Najbolj brano Osebe dneva Boris Kobal

Luka Dončić

Karl Erjavec

Borut Pahor

Goran Dragić