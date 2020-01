"Avstralci nimajo pojma o škodljivosti dima za zdravje" RTV Slovenija "V službi sem spraševala sodelavce, kako to, da so jedli pico na terasi, ko se je pred njimi valil dim. Dejali so, da niso astmatiki, da jih je malo bolelo grlo, da pa dim zanje ni nevaren," opisuje avstralsko navajenost na požare Špela Adamič.

