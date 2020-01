Samir Amarin. Ime in priimek se vam morda zdita od nekje znana. Omenjeni gospod je sicer častni konzul Kraljevine Jordanije, pa tudi pogodbeni prevajalec iz arabščine v službi ministrstva za notranje zadeve, zasebno pa dober prijatelj družine nekdanjega premierja in sedanjega zunanjega ministra dr. Mira Cerarja, pa tudi zadnjega partijskega šefa Milana Kučana. Pa ne samo to: Amarin je bil kontaktn ...