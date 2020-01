Zato nas dajejo ob bok iranskim gverilcem: Še tuji mediji so se razpisali o požigu posmehljive lesen Nova24TV Glede na to, da so se še tuji mediji razpisali o tem, da je v Sloveniji prišlo do požiga posmehljive lesene skulpture ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ne čudi, da nas dajejo ob bok iranskim gverilcem. “Leseni spomenik, ki se posmehuje predsedniku Trumpu, v Sloveniji, domovini njegove žene, je bil v četrtek zažgan, potem ko naj […]

Sorodno































































Oglasi