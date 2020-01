V Avstraliji bodo pobili več tisoč kamel, ki zaradi suše vdirajo v vasi Primorske novice V Avstraliji so začele divje kamele zaradi suše vdirati v vasi, kjer domačinom povzročajo škodo. Lokalne oblasti so zato danes začele akcijo, v okviru katere nameravajo pobiti do 10.000 kamel. Danes so jih približno 1500.

