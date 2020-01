V Avstraliji so začele divje kamele zaradi pomanjkanja vode vdirati v vasi, poročajo tamkajšnje oblasti, in domačinom povzročajo škodo. Danes so zato začeli akcijo, v okviru katere nameravajo pobiti več tisoč kamel. Danes so je že pobili okoli 1500. Na kamele streljajo s helikopterjev. V enem tednu naj bi jih pobili do okrog 10.000. Lokalne oblasti na skrajnem severozahodu avstralske zvezne države ...