Sinoči ob 19.58 uri se je v Jelševniku, občina Črnomelj, osebno vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, policistom pomagali z osvetljevanjem kraja dogodka, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče ter vozilo postavili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prep ...