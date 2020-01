Dopoldne se je v gozdu pri naselju Bistrica, občina Črnomelj, pri podiranju dreves poškodoval delavec. Gasilci PGD Črnomelj so poškodovanega delavca iz gozda prenesli do reševalnega vozila, kjer so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. preberite več » ...