Slovenski zvezdnik severnoameriške lige NHL Anže Kopitar je z Los Angeles Kings tokrat gostoval pri Vegas Golden Knights in slavil nepričakovano zmago s 5:2. Pri kraljih, ki so tekmo začeli kot najslabša ekipa zahodne konference, se je z dvema goloma izkazal Adrian Kempe. Do točke je prišel tudi kapetan Kopitar, ki je v statistiko vpisal podajo.



