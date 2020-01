#video Zahod: ukrajinsko letalo je sestrelila raketa; Iran: to je povsem nesmiselno Dnevnik Ukrajinsko potniško letalo s 176 ljudmi na krovu je v sredo verjetno pomotoma sestrelil iranski protiraketni sistem, ugotavljajo v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji. New York Times je na spletni strani objavil posnetek sestrelitve. Ukrajinski...

