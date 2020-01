Iran priznal nenamerno sestrelitev letala, Kijev pričakuje odškodnino in opravičilo Primorske novice Iran je danes priznal, da je iranska vojska v sredo nenamerno sestrelila ukrajinsko potniško letalo blizu Teherana, pri čemer je umrlo vseh 176 ljudi na krovu. Vojska je sporočila, da je šlo za človeško napako, potem ko se je letalo približalo občutljivemu vojaškemu območju. Iranski voditelji so se opravičili in napovedali kaznovanje odgovornih.

