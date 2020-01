[Video dokaz] Ukrajinsko potniško letalo je sestrelila iranska protiletalska raketa! Nova24TV Ukrajinsko potniško letalo, ki je v sredo strmoglavilo kmalu po vzletu z mednarodnega letališča v Teheranu, je bilo pomotoma sestreljeno z iransko protiletalsko raketo, so za Fox News povedali predstavniki Pentagona. To je razvidno tudi z videoposnetka, ki kroži v javnosti. Uradniki so izjavili, da razkritja ameriške obveščevalne službe kažejo na to, da je letalo […]

