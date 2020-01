Pred hokejisti četrtfinale državnega prvenstva Gorenjski glas Kranj – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so na ponedeljkovi tekmi Alpske hokejske lige s 6 : 0 (2 : 0, 1 : 0, 3 : 0) premagali Steel Wings Linz. Včeraj so igrali v gosteh pri SG Cortina Hafro in po podaljšku zmagali z 2 : 3. Že jutri bodo znova...

