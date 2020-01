Postojnski policisti so v torek v sodelovanju s policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana med hišno preiskavo pri 27-letnemu Planinčanu našli in zasegli enajst kilogramov konoplje ter približno 11.000 evrov, poročajo Primorske novice. Na njegovem domu so našli deset večjih kartonskih škatel, v katerih so bili posušeni deli konoplje. Koprski kriminalistični tehnik je na kraju opravil pr ...