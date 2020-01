Za pravilne odgovore teoretičnega dela izpita plačali tudi do 4000 evrov Primorske novice Preiskava korupcije pri opravljanju vozniških izpitov je ljubljanske policiste pripeljala tudi do goljufivih voznikov, ki so imeli doma večje zaloge trave, heroina in kokaina, našli pa so tudi strelivo. V Planini so enemu od osumljenih zasegli več kot enajst kilogramov konoplje. Korupcije sta osumljena javna uslužbenca, eden je zaposlen na agenciji za varnost prometa.

