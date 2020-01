V finalu Dohe Rubljov in Moutet Dnevnik V finalu teniškega turnirja v Dohi se bosta pomerila Rus Andrej Rubljov in Francoz Corentin Moutet. Rubljov, drugi nosilec, je v polfinalu s 6:3 in 6:1 premagal Srba Miomirja Kecmanovića, Moutet pa je bil s 3:6, 7:5 in 6:3 boljši od prvega nosilca...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Aljaž Bedene Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Rudi Medved

Jakov Fak

Cene Prevc

Luka Dončić