Srbom pokal ATP: Đoković po zmagi nad Nadalom slavil še v dvojicah 24ur.com Na finalnem obračunu pokala ATP med reprezentancama Srbije in Španije je o končnem zmagovalcu v Sydneyju odločal obračun v dvojicah, kjer sta bila Novak Đoković in Viktor Troicki s 6:3 in 6:4 v nizih boljša od Pabla Carrena-Buste in Feliciana Lopeza. Đoković je po porazu Dušana Lajovića proti Robetu Bautisti Agutu izenačil z zmago proti prvemu igralcu sveta Rafaelu Nadalu, na koncu pa pritisnil p...

