Gasilci v gorečem vozilu v Dobrni našli mrtvo osebo SiOL.net Gasilci PGD Dobrna so danes zjutraj na parkirišču v Dobrni naleteli na goreče osebno vozilo. Ko so ga pogasili, so v njem našli mrtvo osebo.

