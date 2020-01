Strašljivo odkritje na Dobrni: na parkirišču zgorel avto, v njem našli truplo Reporter Na Dobrni je na parkirišču včeraj zjutraj gorelo osebno vozilo. Ko so ga gasilci PGD Dobrna pogasili, so v njem našli mrtvo osebo. Policija identiteto umrlega še ugotavlja, prav tako preverja vse okoliščine požara, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

