Oman ima po 50 letih novega vladarja Dnevnik V Omanu je bil danes razglašen za novega sultana Haitam bin Tarik Al Said, ki je bil doslej minister za kulturo. Na položaju je nasledil sultana Kabusa bin Saida, ki je umrl v petek, star 79 let. To zalivsko državo je vodil pet desetletij. sta

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Karl Erjavec

Žan Kranjec

Ilka Štuhec