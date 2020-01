V Omanu množice pokojnemu karizmatičnemu sultanu izrekle zadnje slovo 24ur.com V Omanu so se poslovili od pokojnega sultana Kabusa bin Saida al Saida, ki je umrl po dolgotrajni bolezni. Žalne slovesnosti so se udeležili številni svetovni voditelji, med drugim tudi britanski premier Boris Johnson in princ Charles. Karizmatičnega sultana je že nasledil njegov bratranec, ki je obljubil, da bo nadaljeval politiko svojega predhodnika.

