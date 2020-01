(FOTO) Osebnost Primorske 2019 je Larisa Štoka Primorske novice Osebnost Primorske minulega leta je postala Larisa Štoka, predsednica koprskega društva Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki. V tej vlogi je pognala kolesje, ki je ljudi dobrega srca prepričalo, da so z donacijami pomagali malemu Krisu Zudichu do odrešujočega zdravila.

